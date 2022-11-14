Kaçak içki son dakika haberi: Bursa'da sahte alkol can aldı!
Türkiyenin her bölgesinde etil alkol operasyonu gerçekleştiriliyor. En son İstanbul'da kaçak içki operasyonu, Antalya ve Adanda gerçekleşti. Kaçak alkol cezası kesilmesine ve işlemler yapılasına rağmen son dakika Bursa'dan haber geldi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Bursa da ölüm Son Dakika
Son dakika haberine göre, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Teleferik mahallesinde bir evde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.
Bursa'da sahte alkol can aldı!1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı
Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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