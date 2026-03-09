Kaçak elektrik kullanımı pano ve sayaçları mahvediyor! Mardin’de kaçak elektrik zarara yol açtı

Açıklamada ilçe merkezinde bulunan bir elektrik panosunun kaçak bağlantılar nedeniyle oluşan aşırı yüklenme sonucu tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayda 34 aboneye ait elektrik sayacı zarar görürken, kaçak hat çeken kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kaçak elektrik kullanımının neden olduğu ciddi bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldı. İlçe merkezindeki bir elektrik panosunda kaçak bağlantılar nedeniyle oluşan aşırı yüklenme, 34 aboneye ait sayacın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olay, kaçak elektrik kullanımının can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

KAÇAK BAĞLANTILAR AŞIRI YÜKLENMEYE NEDEN OLDU

Kızıltepe ilçe merkezinde Yenikent Mahallesi 8’inci Cadde mevkiinde bulunan ve içerisinde 34 aboneye ait elektrik sayacının yer aldığı pano, yapılan incelemelere göre alt kısmından çekilen kaçak hatlar nedeniyle aşırı yüklenmeye maruz kaldı. Yük artışıyla birlikte pano aşırı ısınarak, kullanılamaz hale geldi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı teknik incelemelerde, panonun altından harici hat yöntemiyle 5 ayrı kaçak elektrik bağlantısı tespit edildi. Aşırı ısınma nedeniyle zarar gören panonun yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Bunun birlikte panodan kaçak elektrik hattı çekerek hem aboneleri mağdur eden hem de şebekeye zarar veren tüketiciler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kaçak elektrikle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, can ve mal güvenliği ile kesintisiz enerji hizmeti için vatandaşları bir kez daha yasal ve güvenli elektrik kullanımına davet etti.