  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin Gözü Çin Limanlarında: Çin gemilerinden İran’a silah sevkiyatı Gizledikleri ölümleri yavaş yavaş açıklayacaklar! ABD: Kayıplarımız artacak... Bakan Kurum’dan deprem mesajı! ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar! Etrafımızdaki Ateş Çemberi, 2023’te Milletin Verdiği Kararın Değerini Gösteriyor İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik Ekrem ve çetesi hakim önünde Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu
Dünya İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu
Dünya

İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu

Terör devleti İsrail'e 10 günde askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı iniş yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana silah, askeri teçhizat ve çeşitli mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı İsrail'e indi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taşınan askeri malzemelerin İsrail ordusuna teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'e nakledilen ve orduya teslim edilen 50 kargo uçağı askeri malzemenin, bin tonun üzerinde silah, askeri teçhizat ve mühimmatı içerdiği kaydedildi.

 

Açıklamada askeri mühimmatın İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Müdürü Amir Baram'ın talimatıyla sevk edildiği belirtilerek, nakliyenin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirildiği ve önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu sevkiyatın hangi ülkelerden yapıldığına yer verilmeyen açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Almanya'daki misyonları aracılığıyla yürütüldüğünün belirtilmesi dikkati çekti.

İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı
İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı

Dünya

İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı

İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü

Gündem

İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

Misket bombası iddiası! Ölü ve yaralılar var! İran İsrail'i bombaladı
Misket bombası iddiası! Ölü ve yaralılar var! İran İsrail'i bombaladı

Dünya

Misket bombası iddiası! Ölü ve yaralılar var! İran İsrail'i bombaladı

Endonezya'dan ABD ve İsrail'e "İran" çağrısı
Endonezya'dan ABD ve İsrail'e "İran" çağrısı

Dünya

Endonezya'dan ABD ve İsrail'e "İran" çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23