  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaçak elektrik kullananlar şokta! Kesilmeye başlandı
Yerel

Kaçak elektrik kullananlar şokta! Kesilmeye başlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 09:21:00 -
Kaçak elektrik kullananlar şokta! Kesilmeye başlandı

SEDAŞ ekipleri, Sakarya’nın Erenler ilçesinde kaçak kullanım taraması ve direkten kesim uygulaması yaptı. Küpçüler Mahallesi’nde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından Sakarya’nın Erenler ilçesi, Küpçüler Mahallesi’nde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri kesilerek şebeke kontrolleri sağlandı. 5 ekip ve 15 kişilik çalışan ile yapılan tarama sonrası saptanan kaçak kullanımlar direkten kesim yöntemi ile sonlandırıldı.

Kesintisiz sahada bulunan SEDAŞ ekipleri, periyodik olarak yaptıkları denetimlerde tespit edilen kaçak kullanımları kayıt altına alırken, vatandaşlara yönelik hayati riskleri azaltmak amacıyla şebekede görülen kaçak elektrik bağlantılarını iptal etti.

Voltaj yükseldi! Yollar elektrikleniyor! Bir elektrikli otomobil kaç TL yakar? En fazla satılan elektrikli araç modelleri hangileri?
Voltaj yükseldi! Yollar elektrikleniyor! Bir elektrikli otomobil kaç TL yakar? En fazla satılan elektrikli araç modelleri hangileri?

Otomotiv

Voltaj yükseldi! Yollar elektrikleniyor! Bir elektrikli otomobil kaç TL yakar? En fazla satılan elektrikli araç modelleri hangileri?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!
Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

Otomotiv

Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

Eşarj dünyanın en çok elektrikli araç satan markası ile işbirliği yaptı
Eşarj dünyanın en çok elektrikli araç satan markası ile işbirliği yaptı

Otomotiv

Eşarj dünyanın en çok elektrikli araç satan markası ile işbirliği yaptı

Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!
Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

Otomotiv

Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

Başkan Erdoğan imzaladı... Kamu binalarında yeni dönem başlıyor: Elektrikli araçlar öncelikli olacak
Başkan Erdoğan imzaladı... Kamu binalarında yeni dönem başlıyor: Elektrikli araçlar öncelikli olacak

Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı... Kamu binalarında yeni dönem başlıyor: Elektrikli araçlar öncelikli olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

erguvan

Sakarya da yaparsınız. gidin şanlıurfa mardin vb yerlerde de yapın. kim haram elektirik kullanıyor ve hırsızlık yapıyorsa gereğini yapınız.

hatırla

Türkiyenin her yerinde kullanılan kaçak elektrikleri kesiliyormu acaba merak ettimde hayvanlarını bile elektrikle ısıtanlar varmış onların elektriklerini kesiyormusunuz utanmadan tarlanın ortasına seyyar TRAFO koyanlarfı ne yapacaksınız acaba
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23