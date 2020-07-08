Kaç metre kareye ne kadar klima gereklidir?

Klima satın alacak olan kişi öncelikle BTU değeri ve mekanın büyüklüğünü bilmelidir. BTU değeri; British Thermal Unit (İngiliz Isı Birimi) kavramının kısaltmasıdır. Bir ölçek (litre) suyun sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı miktarını ölçer.

Klimanın mekanizmasına göre bir saat içerisinde taşıyabileceği ısıyı belirten birim BTU değeridir. Dolayısıyla mekanın büyüklüğüne göre BTU değerinin de yükselmesi gerekir. Büyük bir alan için küçük BTU değerine sahip olan bir klima takmak anlamsız olacaktır ve soğutma yeterince gerçekleşmeyecektir.

Hatta klima firmaları hangi odaya hangi BTU klima ihtiyacınızın olduğunu belirlemek için mekanda kullandığınız aydınlatmanın cinsine ve gücüne, mekandaki kişi sayısına, pencere sayısına, eşyaların konumuna dahi dikkat ederek en iyi klimayı sizlere sunarlar.

BTU Değeri Mekana Göre Nasıl Hesaplanır?

Klima kapasite hesabı nasıl yapılır diyenler için örnek verecek olursak; oda metrekaresini 2,2 ye bölüp 1000 ile çarparsanız mekanın yaklaşık soğutma ihtiyacını bulabilirsiniz.

22,46/2,2 *1000 = 10209 btu/h dolayısıyla 12000 btu/h yeterlidir.