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Sağlık Kaç kişi koronadan öldü 13 Eylül | 13 Eylül koronavirüs tablosu
Sağlık

Kaç kişi koronadan öldü 13 Eylül | 13 Eylül koronavirüs tablosu

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Sağlık Bakanlığı her akşam güncel korona tablosunu açıklıyor. Bakanlık 13 Eylül 2021’e ait verileri paylaştı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs yeni vaka sayısı | Bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-09-13 21:33:00 -
Kaç kişi koronadan öldü 13 Eylül | 13 Eylül koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geçti. Salgınla yaşama alışılmaya başlanırken milyonlar günlük vaka tablosunu yakından inceliyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Kaç kişi koronadan öldü 13 Eylül | 13 Eylül koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 682 bin 949 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyon 635 bin 924 olduğuna dikkati çekerek, "Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" ifadelerini kullandı.

12 Eylül korona vaka sayısı | Korona vakaları artıyor mu?
12 Eylül korona vaka sayısı | Korona vakaları artıyor mu?

Sağlık

12 Eylül korona vaka sayısı | Korona vakaları artıyor mu?

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