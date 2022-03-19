Kabirde sorulacak sorular ve cevapları nelerdir? Kabirde ilk gece

Ehl-i sünnete göre Münker ve Nekir adında iki melek ölen kişiyi kabrinde sorguya çeker. Bu konuda Ebu Hüreyre rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir denir" buyurmuştur. Kabirde sorgu sual konusunda Kur'an-ı Kerimde bu iki meleğin isminin geçmemesi akıllarda soru işaretleri oluştursa da birçok hadislerde yer alması, kabirde sorgu sual konusunu manevi mütevatir derecesine yükseltiyor.

Kabirde sorulacak sorular nelerdir? Kabirde sorgu sual nasıl olacak?

Tüm bu merak edilen sorulara Kanal 7 ekranlarında yayınlanan programda Necmettin Nursaçan yanıtladı.

Kabirde sorulacak sorular nelerdir? Kabirde sorgu sual nasıl olacak?

İbn Mâce, Sünen'inde şöyle demektedir:

"Allah, iman edenleri sabit bir söz ile metanetli kılar." âyeti, kabir azabı (sorgusu) hakkında indi. Ölüye kabirde; "Senin Rabbin kim?" diye sorulur. O da; "Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed (SAV)'dir" diye cevap verir. İşte mü'min ölünün böyle cevabı; "Allah iman edenleri sâbit söz ile dünya hayatında ve ahirette metanetli kılar." meâlindeki âyetin ifadesidir. (İbn Mace, Zühd, 32; Ayrıca bk. Buhari, Tefsîr, Sûre, 14).

Cuma Sohbetleri programında kabirde sorgu sual konusunda eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, "Rabbin kimdir?, Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Suallerini soruyor. şayet mü'min ise 'Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü' diye cevap veriyor. Melekler de diyorlar ki biz senin böyle diyeceğini bilirdik. Görevimiz gereği biz geldik. Burası senin için cennet bahçelerinden bir bahçe" ifadeleriyle mü'min olmayanın da bu sorulara cevap veremeyeceğini de bildiriyor.

Kabirde sorulacak sorular diyanet

Kabir azabı var mıdır?

Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybî konulardan biri de kabir azabıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti (Tevbe, 9/101; Mü’min, 40/46), çeşitli hadislerin de açık beyanlarıyla (Buhari, Cenâiz, 86) bilinmektedir. Bir hadis-i şerifte “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.” (Tirmizî, Zühd, 5) buyrularak ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmiştir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar, iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir. Kâfir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kâfirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir (Tirmizî, Cenâiz, 71). Bu sebepledir ki Resûl-i Ekrem (s.a.s.) pek çok kez kabir azabından koruması için Allah’a niyazda bulunmuştur (Buhârî, Ezan, 149; Müslim, Küsûf, 8, Cenâiz, 85; Ebû Dâvûd, Salât, 155).

İlk gece neler olacak?

Ölümle bedenden ayrılan ruhumuz, kabir âlemi denilen yeni bir âlemle tanışır. Ölüm anında Azrail'i (aleyhisselam) gören insan, bu yeni âlemde sorgu melekleriyle karşılaşılır. Müminin güzel amelleri, bu yeni hayatta birlikte olurlar.