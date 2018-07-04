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Kabinede olacak mı? Destici'den flaş açıklama!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Destici görüşme sonrası bir açıklama yaparak "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim." dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:43
Kabinede olacak mı? Destici'den flaş açıklama!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından, BBP Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.     

"KABİNEDE OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Destici, "Hayırlı olsun ziyaretiydi. Ben kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gündemdeki konuları istişare etme fırsatı bulduk. Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim. Tabi ki biz AK Parti ile grubuyla uyum içerisinde hareket edeceğiz." diye konuştu.     

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'ye katkı vermeye ve birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnandıklarımızı da söyleyeceğiz, doğrularımızı da söyleyeceğiz, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili fikir ve düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru olanların ve toplum içinde beklenti olanların yapılması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.     

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:43
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