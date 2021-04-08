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Gündem Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?
Gündem

Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Gündeme ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bugün Kabine’nin toplanıp toplanmayacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını kapsamında yeni tedbirlerin getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni yasaklar gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 12:40:00 -
Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs vaka sayısının hızlı artışı üzerine vatandaşlar yeni yasak kararlarının alınıp alınmayacağını merak ediyor. Kabine toplantılarının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin alınan yeni kararları açıklıyor. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni yasaklar gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu’nda salgına ilişkin tavsiye kararları alınıyor. Bilim Kurulu’nda alınan tavsiye kararları Bakan Koca tarafından Kabineye sunuluyor. Bu kararlar kapsamında Kabine’de salgına ilişkin yeni yasakları ve alınan tedbir kararlarını açıklıyor. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

En son 29 Mart tarihinde toplanan Kabine, son zamanlarda 2 hafta arayla toplantı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Kabine’nin 12 Nisan tarihinde toplanacağı bekleniyor.

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