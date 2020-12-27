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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar var mı?
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar var mı?

Koronavirüs yeni yasaklar neler? | Koronavirüs salgını sürecinde önemli kararlar kabine toplantılarının ardından açıklandı. Bu sebeple vatandaşlar yeni yıl öncesinde yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ediyor. Seyahat yasağı gelecek mi? | 14 günlük kapanma olur mu? | Üniversiteler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:23:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar var mı?

Seyahat yasağı olacak mı? | Koronavirüs vakalarının artmasının ardından 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yeni kısıtlama kararları alındı. Vatandaşlar yeni yıl öncesinde yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar var mı?

Koronavirüs sürecinde vatandaşlar alınan kısıtlama kararları sebebiyle kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Yeni yıl sebebiyle yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını merak edenler kabine toplantısının hangi gün yapılacağını araştırıyor.

2020 yılının son kabine toplantısı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Toplantıda koronavirüs salgınının durumu, aşı çalışmalar, siyasi gündem ve dış politikanın masaya yatırılması bekleniyor.

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