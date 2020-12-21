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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs vaka sayısında hızlı artış devam ederken bir de şu günlerde mutasyon paniği ortaya çıktı. İngiltere ile birçok ülke uçuşları tekrar durdururken ülkemizde yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:50:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs vaka sayısında hızlı artış devam ederken bir de şu günlerde mutasyon paniği ortaya çıktı. İngiltere ile birçok ülke uçuşları tekrar durdururken ülkemizde yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar…

Vatandaşlar her hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Geçen hafta kabine toplantısının yapılmaması nedeniyle gözler yeni haftaya çevrildi. Koronavirüs vaka sayısında hızlı artış devam ederken yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar…

Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği Kabine toplantısı sonrasında belirlenecek.

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