Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Son bir buçuk yıldır önemli kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Okulla kapanacak mı? PCR zorunluluğu genişletilecek mi?

Son kabine toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Aşı olmayan öğretmenler ile okul çalışanları haftada iki kez PCR testi veriyor. Ayrıca şehirlerarası toplu ulaşım kullanacak olanlardan da PCR testi isteniyor. Konser, sinema ve tiyatroya girecek olan kişilerin de aşı olmamaları durumunda PCR negatif testi sunmaları zorunlu. Pek çok kişi PCR zorunluluğunun kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğini araştırıyor. Bu sebeple kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz paylaşılmadı. Ancak kabine toplantıları genellikle iki hafta arayla yapılıyor. Bu sebeple bir sonraki toplantının 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

PCR testi kapsamı kadar vatandaşlar yüz yüze eğitimin durumunu da merak ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi konusunda kararlı olunduğunu ifade etti. Konu hakkında son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Mahmut Özer, “71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz” dedi.