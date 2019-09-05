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Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

Patlama, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan semt yakınında gerçekleşti

05 Eylül 2019 Perşembe 09:35
Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürü Sözcüsü Firdevs Faramarz, patlamanın, kentin doğusunda ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan semt yakınında 9. Polis Bölgesi'nde gerçekleştiğini açıkladı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:35
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. patlama

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