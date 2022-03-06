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Dünya Kabe'de kısıtlamalar kaldırıldı
Dünya

Kabe'de kısıtlamalar kaldırıldı

Suudi Arabistan'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 07:56:00 - 2022-03-06 08:19:09
Kabe'de kısıtlamalar kaldırıldı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine kentindeki Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm camilerde sosyal mesafe önlemlerinin kaldırıldığı bildirildi.

Kabe, Mescid-i Nebevi ve diğer tüm camiler ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceği belirtilen açıklamada, ülke genelinde yürürlüğe giren kararın Kovid-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki başarı ve bağışıklık oranları göz önünde bulundurularak alındığı vurgulandı.

Suudi Arabistan'a seyahat edecek yolcuların önceden negatif olan PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğunun da kaldırıldığı aktarılan açıklamada, ülkeye gelenler için karantina uygulamasının da iptal edildiği kaydedildi.

Afrika ülkeleri dahil Suudi Arabistan'a doğrudan girişlerin de önünün açıldığı bildirildi.

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