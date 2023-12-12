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Sosyal Medya Kabe sele teslim oldu
Sosyal Medya

Kabe sele teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 08:19:00 -
Kabe sele teslim oldu

Yüzlerce Müslüman, Mekke'de şiddetli yağmura rağmen ibadetlerini yerine getirdi. Kentte ise araçlar, göle dönen yolda sulara gömüldü.

Suudi Arabistan, sağanak yağışlar nedeniyle sele teslim oldu.

Mekke kentinde de dün akşam aniden bastıran yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte trafik durma noktasına geldi.

YAĞMURA ALDIRMADAN İBADET ETTİLER

Öte yandan Kabe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mekke Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, bölge halkına ve turistlere dikkatli olmaları, sel bölgelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.

SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlar nedeniyle riskli bölgelerde sarı alarma geçti.

Meteoroloji uzmanlarına göre yağış ve fırtınanın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Mekke'de cadde ve sokaklar sular altında! Sağanak yağış altında Kabe'yi tavaf ettiler
Mekke'de cadde ve sokaklar sular altında! Sağanak yağış altında Kabe'yi tavaf ettiler

Dünya

Mekke'de cadde ve sokaklar sular altında! Sağanak yağış altında Kabe'yi tavaf ettiler

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