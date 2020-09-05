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Dünya Kabe İmamı Sudeys’in bu sözleri gündem oldu! “İsrail’le barışmanın yolunu yapıyor”
Dünya

Kabe İmamı Sudeys’in bu sözleri gündem oldu! “İsrail’le barışmanın yolunu yapıyor”

Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys’in Cuma hutbesinde Yahudiler ile ilgili sözleri, “BAE’den sonra İsrail ile normalleşmeye hazırlık yapıyor” yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:37:00 -
Kabe İmamı Sudeys’in bu sözleri gündem oldu! “İsrail’le barışmanın yolunu yapıyor”

Daha önce özellikle ABD hakkındaki sözleriyle tepkilere neden olan Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, bu kez İsrail hakkındaki sözleriyle dünya genelinde gündem oldu. Cuma hutbesinde “komşu Yahudiler” ile iyi geçinmeyi tavsiye eden es-Sudeys, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Suudi Arabistan’ın da İsrail ile normalleşeceğinin bir mesajı ve hazırlığı olarak yorumlandı.

Söz konusu hutbede es-Sudeys, “İman meselelerindeki faydalı öğütler arasında dostluk ile ilgili bölümün doğru anlaşılmaması konusu da var. Bu bölümde, kalbi inanç ile bireysel ve uluslararası ilişkilerde iyi davranış arasında bir kafa karışıklığı vardır.” dedi.

Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, “Nebi öldüğünde zırhı bir Yahudi'de rehindi. Bir Yahudi komşusuna iyi davranması onun Müslüman olmasına sebep olmuştu.” diye konuştu. 

Ayrıca Kabe İmamı, insani diyaloğun bir kenara bırakıldığında şiddetin, dışlamanın ve nefret dilinin hakim olduğunu savundu.

Sudeys’in komşu Yahudilerle iyi geçinilmesi gerektiğini söylemesi, ardından diyalog vurgusu yapması, BAE’nin ardından Suudi Arabistan’ın da normalleşme için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlandı.

Eski Mısır Vakıflar Bakanı Danışmanı Muhammed es-Sagir, Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys'in Mekke minberinden normalleşme ve ihanetin önünü açtığını savundu.

Sakr isimli bir sosyal medya kullanıcısı da, “Sudeys Mekke'nin kutsal yerinde verdiği cuma hutbesinde normalleşmeye hazırlık yapıyor” diyerek tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada konuya ilişkin onlarca mesaj yazıldığı görüldü.

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