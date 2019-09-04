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Kaan: Yepyeni bir Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz

Katıldığı etkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Milletimizin desteği ile yepyeni bir Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz. Uluslararası konjonktüre uyumlu milli bir ekonominin yerel unsurlarını ortaya çıkararak ilerliyoruz." dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
Kaan: Yepyeni bir Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, dünyanın yeniden şekillendiğini ve 100 yıl sonra tekerrür edercesine yeniden ulusların iradelerinin sınandığını söyledi. Bir asır evvel bu topraklarda mandacılığın kesin olarak reddedildiğini belirten Kaan, ülke genelinde 100 yıl önce de milli iradenin karşısında kimsenin duramayacağının ispatlandığını belirtti. Kaan, “Özellikle son 17 yıldır dimdik ayakta ve mağrur bir şekilde her safhada bu mücadeleyi vermekteyiz. Vermeye de devam edeceğiz. Milletimizin desteği ile yepyeni bir Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz. Uluslararası konjonktüre uyumlu milli bir ekonominin yerel unsurlarını ortaya çıkararak ilerliyoruz” dedi.

Kaan’ın konuşmasının ardından “Makroekonomik Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye” konulu bir sunum yapıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  2. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
  3. Muhsin Yazıcıoğlu
  4. Sivas Kongresi’nin 100. yılı
  5. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
  6. Makroekonomik Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye

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