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Kaan Terzioğlu Turkcell Genel Müdürlüğünden son dakia istifa etti Kaan Terzioğlu kimdir?

Kaan Terzioğlu 4 yıldır sürdürdüğü Turkcell Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden Turkcell’in genel müdürü Kaan Terzioğlu görevinden son dakika olarak istifa etti. 2015 yılında Süreyya Ciliv’in ardından bu göreve gelen Terzioğlu, Turkcell’in bir dijital operatöre dönüşmesi için çaba sarf etmişti. Kaan Terzioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

15 Mart 2019 Cuma 12:28
Kaan Terzioğlu Turkcell Genel Müdürlüğünden son dakia istifa etti Kaan Terzioğlu kimdir?

Kaan Terzioğlu 4 yıldır sürdürdüğü Turkcell Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden Turkcell’in genel müdürü Kaan Terzioğlu görevinden son dakika olarak istifa etti. 2015 yılında Süreyya Ciliv’in ardından bu göreve gelen Terzioğlu, Turkcell’in bir dijital operatöre dönüşmesi için çaba sarf etmişti. Kaan Terzioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atanmasına karar vermiştir.

 

 

Kaan Terzioğlu kimdir?

1968 doğumlu Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak görev alan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında ise Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Terzioğlu, 3 Nisan 2012 tarihinde Akbank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı, ayrıca Aksigorta Teknosa ve Carrefoursa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Terzioğlu, 2015’den beri Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:28
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