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Spor Juventus'dan Parma'ya gol yağmuru
Spor

Juventus'dan Parma'ya gol yağmuru

Juventus, İtalya Ligi'nde Parma'yı 3-1'lik skorla geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 05:30:00 -
Juventus'dan Parma'ya gol yağmuru

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelenin 25. dakikasında Parma, Gaston Brugman ile skorda üstünlüğü yakaladı: 0-1.

Juventus, 43. dakikada Alex Sandro ile beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı giriş yapan Juventus, yine Alex Sandro ile bu kez üstünlük golünü buldu: 2-1.

68. dakikada Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs De Ligt, farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Siyah-beyazlılar, Parma'yı 3-1 mağlup ederek, puanını 65'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı.

Ligde 20 puanla 19. basamakta yer alan Parma ise bu sezonki 18. yenilgisini Juventus karşısında aldı.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, kas ağrıları sebebiyle Parma maçının kadrosunda yer almadı.

Serie A'nın 32. haftasında bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna-Torino: 1-1, Crotone-Sampdoria: 0-1, Genoa-Benevento: 2-2 ve Udinese-Cagliari: 0-1.

 

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