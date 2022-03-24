  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haydar Akın'ın görevden alınmasına tepkiler çığ gibi büyüyor: Bıktık artık bu zihniyetten! #HaydarAkınYalnızDeğildir

Fransız Renault baskılara dayanamadı

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı öldü

Laikçi yobazlar istedi okul müdürü görevden alındı! MEB'in kararına tepkiler artarken akıllara lisedeki 'aşk' cinayeti geldi

Azgın azınlık talimat verdi, MEB ve kaymakamlık görevden aldı! Skandal karara vatandaşlardan sert tepki: Derhal görevine iade edin!

İslam Memiş'ten altın iddiası: Böyle yaparsak kar ederiz

Birbirlerine girdiler! CHP'ye ses çıkartmayan Meral Akşener, Ümit Özdağ'ı çıldırttı

Rus oligarklara yeni yaptırımlar geliyor

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması!

Bu kaçıncı? Başıboş köpek saldırısından kaçarken otobüs çarptı!
Spor Juventus yine karıştı! Bu sefer durum ciddi...
Spor

Juventus yine karıştı! Bu sefer durum ciddi...

İtalyan devi Juventus hakkında mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Juventus kulübü yetkilileri harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 12:41:00 -
Juventus yine karıştı! Bu sefer durum ciddi...

İtalyan devi Juventus hakkında mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Juventus kulübü yetkilileri harekete geçti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a yönelik 'mali işlemlerde usulsüzlük' soruşturması çerçevesinde kulüp hesaplarının incelendiği ve ülke genelinde bazı yerlerde aramalar yapıldığı bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ilk kez geçen kasım ayı sonunda kulüp tesislerinde arama yapılması ve bazı kişilere yönelik sorgulamalarla gündeme gelen 'Prisma' adlı mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması çerçevesinde, siyah-beyazlıların hesapları yeniden incelemeye alındı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir kez daha harekete geçen İtalyan mali polis ekiplerinin, dün akşam Torino, Roma ve Milano'da kulüple bağlantılı bazı hukuk bürolarında arama yaptığı kaydedildi.

Haberlere göre, bu son arama dalgasının odağında, salgın döneminde oyuncu hesaplarının dondurulması ve bununla alakalı oyunculara yapılan maaş ödemeleri yer alıyor.

Soruşturmaya bakan savcıların, kulüpte maaş hareketlerini incelediği, ayrıca bazı gizli belgeleri kulüp binası dışında saklama ve yok etme gibi eğilimler tespit ettiği ifade edildi.

Juventus'a yönelik 'Prisma' ismiyle anılan soruşturma, Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2021'de başlatılmış, ilk arama ve sorgulamalar Kasım ile Aralık 2021'de yapılmıştı. Soruşturmanın ilk dalgasında 2019-2021 dönemindeki mali hesaplar ve özellikle aralarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2018'de siyah-beyazlı kulübe transferi de olmak üzere bazı futbolcuların transferlerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları incelemeye alınmış, bazı kulüp yöneticilerinin de ifadelerine başvurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay