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Seçim 2019 Sayfası

Juventus, SPAL deplasmanında kayıp

Juventus İtalya Serie A'nın 32. haftasında SPAL deplasmanında 2-1 mağlup ayrıldı.

14 Nisan 2019 Pazar 00:47
Juventus, SPAL deplasmanında kayıp

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) SPAL'a 2-1 yenilen Juventus, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti.

Serie A'nın 32. haftasına en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önünde lider başlayan Juventus, 16. sıradaki SPAL'a konuk oldu.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Juventus, 30. dakikada Kean'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Fakat SPAL, 49. dakikada Bonifazi ve 74. dakikada Floccari'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SPAL puanını 35'e çıkarırken, şampiyonluğu garantilemek için beraberliğin yettiği Juventus ise 84 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, yarın Chievo ile deplasmanda karşılaşacak Napoli'nin maçı kazanamaması halinde, arka arkaya 8. şampiyonluğuna ulaşacak.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 00:47
  1. Juventus
  2. SPAL
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