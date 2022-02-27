  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus, Serie A'da iki maç aradan sonra galip geldi
Spor

Juventus, Serie A'da iki maç aradan sonra galip geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yi 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 08:26:00 -
Juventus, Serie A'da iki maç aradan sonra galip geldi

Empoli'deki Carlo Castellani Stadı’ndaki mücadelede ligde zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Empoli kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlı takıma ocak ayındaki ara transfer döneminde Fiorentina'dan gelen Sırp golcü Dusan Vlahovic’in golleriyle öne çıktığı maçta Juventus, Empoli'yi 3-2 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Moise Kean, 45+2. dakika ve 66. dakikada Vlahovic attı. Ev sahibi Empoli'nin gollerini ise 40. dakikada Szymon Zurkowski ile 76. dakikada Andrea La Mantia kaydetti.

Bu galibiyetle, Juventus puanını 50'ye çıkardı ve lider Milan'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 7'ye indirdi. Puan tablosunda 4. basamaktaki yer alan siyah-beyazlılar, Serie A'da iki hafta aradan sonra yeniden galip geldi.

Empoli ise puansız geçtiği 27. haftada 31 puanla 13. sırada kaldı.

Bu arada, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya Serie A Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda Ukrayna'da yaşanan ciddi insani duruma dikkati çekmek ve "barış" çağrısı için 27. hafta maçlarının 5 dakika geç başlatılması kararı alındı. Bu karar çerçevesinde, Empoli-Juventus maçı da 5 dakika gecikmeli başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay