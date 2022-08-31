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Spor Juventus PSG'li yıldızı kadrosuna kattı
Spor

Juventus PSG'li yıldızı kadrosuna kattı

Juventus, Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes transferini resmen bitirdi. Juventus kadrosunu Paris Saint-Germain'den bir yıldızla güçlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 22:44:00 -
Juventus PSG'li yıldızı kadrosuna kattı

İtalyan devi bir süredir gündeminde yer alan Leandro Paredes transferinde mutlu sona ulaştı.

Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, Paredes'in satın alma opsiyonuyla birlikte Juventus'a bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

28 yaşındaki Arjantinli orta saha 2019 yılında Rus ekibi Zenit'ten 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız kulübünün yolunu tutmuştu.

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