Juventus PSG'li yıldızı kadrosuna kattı
Juventus, Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes transferini resmen bitirdi. Juventus kadrosunu Paris Saint-Germain'den bir yıldızla güçlendirdi.
İtalyan devi bir süredir gündeminde yer alan Leandro Paredes transferinde mutlu sona ulaştı.
Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, Paredes'in satın alma opsiyonuyla birlikte Juventus'a bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
28 yaşındaki Arjantinli orta saha 2019 yılında Rus ekibi Zenit'ten 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız kulübünün yolunu tutmuştu.