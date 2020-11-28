Juventus Benevento'ya yenildi
Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında konuk olduğu Benevento ile 1-1 berabere kaldı.
Benevento'daki Ciro Vigorito stadında oynanan müsabakanın 21. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile üstünlüğü yakaladı: 0-1.
Ev sahibi Benevento ise 45+3. dakikada Gaetano Letizia ile skorda yeniden dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu arada, Juventuslu Morata, 90+7. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Bu sezon ligde 4 galibiyet 5 beraberlik alan Juventus puanını 17 yaparak puan tablosunda 5. basamakta kaldı.
Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dinlendirildiği için bu maçta forma giymedi.