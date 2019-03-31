Juventus 3 puanı tek golle aldı! İtalya Serie A'nın 29. haftasında Juventus kendi seyiricisi önünde Empoli'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Juventus, İtalya Serie A'nın 29. haftasında Empoli'yi konuk etti.Juventus maçı Moise Kean'in attığı gol ile 1-0 kazandı. Empoli'de forma giyen Salih Uçan, ikinci yarıda oyuna girdi ancak skora katkı gösteremedi. Juventus bu sonucun ardından liderliğini sürdürürken maç fazlasıyla puan farkını 18'e çıkardı. 6 galibiyetlik avantajı bulunan Juventus, şampiyonluğunu erken ilan etmek için en yakın takipçisi Napoli'den puan kayıpları bekleyecek. Juventus - Empoli, İtalya Serie A maçının özeti, golü ve merak edilenler bu haberde.

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