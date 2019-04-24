Jülide Sarıeroğlu isyan etti: İçim yanıyor! İnsanlık dışı olay
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarla çok sert açıklamalarda bulundu.24 Nisan 2019 Çarşamba 22:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Küçükçekmece'de meydana gelen skandal olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Olayı 'insanlık dışı' olarak nitelendiren Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İçim yanıyor. İstanbul'da minicik yavrumuzun yaşadığı insanlık dışı istismar olayı hepimizi derinden sarstı. Süreci yakından takip ediyoruz. İlgili tüm kurumlarımız büyük bir hassasiyetle çalışıyorlar. Bunu yapan cani en kısa zamanda yakalanarak, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."
Küçükçekmece'deki skandalla ilgili Aile Bakanlığı'ndan açıklama
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