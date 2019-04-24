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Jülide Sarıeroğlu isyan etti: İçim yanıyor! İnsanlık dışı olay

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarla çok sert açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:37
Jülide Sarıeroğlu isyan etti: İçim yanıyor! İnsanlık dışı olay

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Küçükçekmece'de meydana gelen skandal olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayı 'insanlık dışı' olarak nitelendiren Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İçim yanıyor. İstanbul'da minicik yavrumuzun yaşadığı insanlık dışı istismar olayı hepimizi derinden sarstı. Süreci yakından takip ediyoruz. İlgili tüm kurumlarımız büyük bir hassasiyetle çalışıyorlar. Bunu yapan cani en kısa zamanda yakalanarak, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

Küçükçekmece'deki skandalla ilgili Aile Bakanlığı'ndan açıklama

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece açıklaması

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:37
  1. İstanbul
  2. Jülide Sarıeroğlu
  3. sosyal medya
  4. Twitter
  5. AK Parti
  6. Küçükçekmece

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu30 dk önce
    Daha çok dizlerinizi döversiniz önce bir arkanıza nakın neydik ne olduk ona bakın kömrüsünüz yoksa cahilmişsiniz ,daha 100 yıl önce böyle ahlaksızlar ve şerefsizlikler yok neden oldu hiç bilmezmişsiniz , biliyorsunuz ama cesaretiniz yok çünkü eliniz kolunuz bağlı ,Ne diyelim,,başka ..Vesselam..
  • dostdost35 dk önce
    idam idam idam,idam...
  • ZinnurZinnur40 dk önce
    Ne kadar saçma bir söz! Siz iktidarsınız, vatandaşın içi yanacak, siz gereğini yapacaksınız. GEREKEN İDAM.
  • FerhatFerhat44 dk önce
    Ne yani hakkı olan İDAM mı edeceksiniz

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