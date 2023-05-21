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Spor Judocular fırtına gibi esti
Spor

Judocular fırtına gibi esti

Yeniakit Publisher
2023-05-21 10:16:00 -
Judocular fırtına gibi esti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları Gürcistan ve Azerbaycan’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupasından başarı ile döndü. Judocular Avrupa Kupasından toplamda 7 madalya çıkarttı.

Gürcistan Avrupa Ümitler Judo Kupasına onlarca ülkeden yüzlerce şampiyon judocu katılım gösterdi.

Turnuvada milli takım adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Gizem Dinçer, 48 kilogramda altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıkarken, bir diğer sporcu Emir Selim Arı ise 81 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan’da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupasında ise milli takım adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular üst düzey performans sergileyerek 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.


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