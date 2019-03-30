Judo: Ümitler Avrupa Kupası - Erkekler 55 kiloda Talha Büyükeser bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Milli judocu Talha Büyükeser, Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı. Rusya’nın Tula kentinde düzenlenen organizasyonda, erkekler 55 kiloda tatamiye çıkan Talha Büyükeser, bronz madalya mücadelesinde Muhammed Demirel'i yenerek podyuma çıktı. Talha Büyükeser altın skorda sonuca giderken, Muhammed Demirel ise beşincilikte kaldı. 8 milli sporcunun mücadele ettiği kupa yarın sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.