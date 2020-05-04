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Ekonomi

JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:19:38 -
JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek

İSTANBUL (AA) - JTI Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, JTI Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin örnek bir mücadele sergilediği Kovid-19 salgınından dayanışma ile çıkacağımıza dair inancımız tamdır." denildi.

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