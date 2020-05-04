JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek
İSTANBUL (AA) - JTI Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulundu.
Şirketten yapılan açıklamada, JTI Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Ülkemizin örnek bir mücadele sergilediği Kovid-19 salgınından dayanışma ile çıkacağımıza dair inancımız tamdır." denildi.