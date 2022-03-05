JP Morgan'dan şok eden petrol tahmini! Bu olursa...
JP Morgan, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi durumunda petrolün 185 dolarlara yükselebileceğini duyurdu.
JPMorgan, Rusya'nın petrol arzında darbenin devam etmesi durumunda petrolde 185 doların görünürde olduğunu belirtti.
Küresel piyasalar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında emtia tarafındaki yükseliş dalgasına dikkat kesilirken, JPMorgan'dan petrolde yükselişin süreceği senaryosu geldi.
Banka, Rusya'nın petrol arzının kesintiye uğramaya devam etmesi durumunda Brent petrolün yılı 185 dolarda tamamlayabileceği öngörüsünde bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanırken, Brent petrol de 120 dolara yaklaşmıştı.
JPMorgan analistlerinin değerlendirmesinde Rus petrolünün yüzde 66'sının alıcı bulmakta zorlandığı ifade edildi.
Analistler İran petrolünün piyasaya hızlı bir şekilde dönüş yapamayacağı varsayımıyla kısa vadede arz şokunun çok büyük olacağına dikkat çekti
Rus petrolü alıcı bulmakta zorlanıyor
Benzer değerlendirme Energy Aspects isimli danışmanlık şirketinden de gelmişti. Şirket Rus petrolünün yüzde 70’inin “alıcı bulmakta zorlandığını” belirtti.
“Avrupalıların çoğunluğu Rus petrolüne dokunmazken sadece birkaç rafineri ve yatırımcı hala piyasada işlem yapıyor fakat artan korku seviyesi ve savaş sigortası primleri işlemleri önemli derecede karmaşıklaştırıyor” değerlendirmesinde bulunan Energy Aspects, “Birkaç gemi sahibinin savaş sigortası olmaması nedeniyle Baltık Denizi ve Karadeniz bölgesinden kaçındığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.