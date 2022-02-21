JP Morgan'dan dikkat çeken faiz tahmini

ABD'de 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyona ABD Merkez Bankasının (Fed) kaç faiz artışı ile cevap vereceği yönündeki tahminler değişmeye devam ediyor. Dev yatırım bankası JP Morgan analistleri Fed'den beklenilen faiz artırımı sayısını bu yıl için dokuza çıkardı. Fed'in faiz artışlarına mart ayında başlaması bekleniyor.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, ABD Merkez Bankasından (Fed) bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Faiz artışlarının 0.25 puan olacağı tahmin ediliyor.

Ocak ayında 4 faiz artışı tahmin ediliyordu

Varlık bazında ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan Chase'in CEO'su Jamie Dimoni geçen ay yaptığı açıklamada, Fed'den bu yıl içinde 4 faiz artırımı beklediğini duyurmuştu. Dimon, ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtmişti. Faiz artırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar. Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur" ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyon 40 yılın zirvesinde

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.