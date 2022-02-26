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Spor Josef de Souza'dan ilginç paylaşım
Spor

Josef de Souza'dan ilginç paylaşım

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Sivasspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak zor günler geçirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 23:17:00 -
Josef de Souza'dan ilginç paylaşım

3-2 kazanılan Sivasspor maçına 57. dakikada Necip Uysal'ın yerine dahil olan Josef, karşılaşma sonunda sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda zor günler geçirdiğini söyledi.

Josef paylaşımında, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" dedi.

Josef de Souza'nın ağrılarının olmasının yanı sıra, dayısının da yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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