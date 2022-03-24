Fenerbahçe’de şimdiden 2022-2023 sezonu hazırlıkları başladı. Futbolseverler ise gelecek sezonla ilgili hangi kararların alındığını araştırıyor.

Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Sosa gidiyor mu?

Ajansspor7da yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal gelecek sezonla ilgili planlarını yaptı. İsmail Kartal'ın öncelikle Serdar Aziz ile sözleşme imzalanmasını istediği gelen haberler arasında. Kartal'ın bir de kaleci takviyesi istediği bilgisi söz konusu haberde yer aldı.

Kartal, "Altay Bayındır takımın 1 numaralı kalecisi olacak ama yanına mutlaka tartışmasız yerli bir kaleci takviyesi yapılmalı. Sinan Bolat başta olmak üzere bazı isimlerle temasa geçilmeli. Gol yollarında büyük sıkıntı yaşanıyor. Takıma tartışmasız bir santrfor alınmalı. Sağ bek ve sol bek ihtiyacı her sezon takımda en büyük eksik olarak gözükmekte. Devşirme isimlerle bu iş yürütülemiyor. Bu bölgelere takviye yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Haberde Kartal'ın Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın üstünü çizdiği belirtildi. Kartal'ın hazırladığı listede bu iki isim için, "Luiz Gustavo ve Jose Sosa başta olmak üzere bazı isimlerden gerekli verim alınamadı. Takıma orta sahada savunanın önünde oyun kurabilecek bir oyuncu şart. Takıma direkt oynayabilecek 4-5 oyuncu alınırsa çok daha güçlü bir kadro yapısına ulaşılacaktır" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.