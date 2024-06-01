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Spor Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını şaşırtan açıklama! Herkes iş tamam diyordu ama..
Spor

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını şaşırtan açıklama! Herkes iş tamam diyordu ama..

Yeniakit Publisher
2024-06-01 21:03:00 -
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını şaşırtan açıklama! Herkes iş tamam diyordu ama..

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, henüz her şeyin kesinleşmediğini söyledi.

Fenerbahçe’nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe’ye ilişkin soruyu da yanıtladı.

"Kesin anlaşma yok"

Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım” diye konuştu.

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