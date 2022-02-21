Jose Mourinho çıldırdı!
Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Hellas Verona maçındaki davranışı nedeniyle başına iş açtı.
Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Hellas Verona maçındaki davranışı nedeniyle başına iş açtı.
Roma'nın 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ikinci yarısında çılgına dönen Mourinho hakem tarafından ihraç edildi.
Jose Mourinho hakeme ne dedi?
La Stampa gazetesinin haberine göre maçın duraklama dakikalarında Portekizli teknik adam hakem Luca Pairetto'ya "Seni buraya bilerek gönderdiler. Seni Juventus gönderdi" dedi.
Roma ligde 41 puanla 8. sırada yer alıyor. Başkent ekibinin bu sezonki hedefi ligi ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek. Şampiyonluk yarışında büyük yaralar alan Juventus ise 47 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Eliyle telefon işareti yapan Mourinho kırmızı kartla tribüne gönderildi. Mourinho atıldıktan sonra önce Verona teknik direktörü Igor Tudor'u tebrik etti, ardından yardımcısına direktif verip sahayı terk etti.
Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?
Hakeme yönelik suçlamada bulunan Jose Mourinho gelecek birkaç maçta takımının başında olamayacak.
İtalyan basınına göre Mourinho'nun en az 2-3 maç ceza alması bekleniyor.