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Spor Jorge Jesus'tan maç sonrası açıklama
Spor

Jorge Jesus'tan maç sonrası açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 00:55:00 -
Jorge Jesus'tan maç sonrası açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik"

"İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar."

"Fenerbahçe iyi bir yolda"

"Fenerbahçe iyi bir yolda. Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır."

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