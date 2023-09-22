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Spor Jorge Jesus’a Al-Hilal’den büyük darbe! Apar topar toplantı yaptılar
Spor

Jorge Jesus’a Al-Hilal’den büyük darbe! Apar topar toplantı yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-09-22 15:42:00 -
Jorge Jesus’a Al-Hilal’den büyük darbe! Apar topar toplantı yaptılar

Fenerbahçe’den ayrılıp Al-Hilal’e giden teknik direktör Jorge Jesus, Damac karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası büyük tepkilere maruz kaldı... Kulüp yönetiminin, maçın hemen ardından acil bir toplantı kararı alıp Jesus’u görevden almaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da ligin zayıf ekibi Damac FC'ye karşı alınan beraberliğin ardından kötü tepkilere maruz kaldı…

Tribünlerin tepki gösterdiği Jesus için yönetimin toplandığı iddia edildi.

JORGE JESUS GÖREVDEN Mİ ALINIYOR?

Al-Riyadh'ın haberine göre; Al-Hilal yönetimi, Jorge Jesus'u görevden almayı düşünüyor. Damac FC ile berabere kalınan maçın ardından yöneticilerin acil koduyla toplandığı ve Portekizli hoca için son kararı alacakları iddia edildi.

5 GALİBİYET 2 BERABERLİK ALDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, 7. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Portekizli hocanın öğrencileri maç fazlasıyla 2. sırada...

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