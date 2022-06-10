Jorge Jesus tedrisatından geçti, değeri 100 milyon Euro'ya çıktı! Yıllar önce bakın ne söylemişti

Süper Lig'de şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getirdi. Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte taraftarlarda büyük bir heyecan oluşurken, yapılacak yeni transferlerde merak konusu oldu. Öte yandan Portekizli teknik direktörün yıllar önce eski öğrencisi Darwin Nunez hakkında yaptığı açıklamalar, tekrar gündeme geldi.

Premier Lig ekibi Liverpool, yeni sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin başka bir takıma gitmek istemesinden sonra gözler yerine gelecek olan transfere çevrildi.

Gol yollarındaki alternatiflerini artırmak isteyen Kloop, Benfica'nın dünyaca ünlü genç oyuncusu Darwin Nunez'i kadrosunda görmek istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde final ve ligde de son haftada şampiyonluğu kaybeden Liverpool'un tarihi bir transfere imza atması bekleniyor. Liverpool, Darwin Nunez için 80 milyon Euro bonservis + 20 milyon Euro da bonusun olduğu bir teklif sunacak.

100 milyon Euro bütçe ayıran Liverpool, böylece kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atacak. Şu andaki en pahalı transferi, 85 milyon Euro'ya alınan Virgil Van Dijk.

Jesus ne demişti?

Teknik direktörlük kariyerinde Benfica'yı da çalıştıran Jorge Jesus, 2 yıl önce Darwin Nunez hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı.

O dönem oynanan bir maçın ardından tecrübeli teknik adam, 24 milyon euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Darwin Nunez'in ayrılırken de rekor kıracağını söyledi.

Jorge Jesus, "Doğru bir transfer yapmışız. Onun henüz bir çocuk olduğunu da unutmayalım. Daha 21 yaşında ve futbolda bilmediği ancak öğreneceği çok şey var. Benimle, burada öğrenecek" dedi.

Portekizli teknik adam, "Hızı, yüksek bitiriciliği, isabetli karar verme yeteneği... Benfica'nın en pahalı transfer oldu. Salgın sona erdiğinde en pahalı satışı da o olacak. Dünya çapında bir futbolcuya dönüşecek. Maalesef onu kısa bire süre içinde kaybedeceğim" ifadelerini kullanmıştı.