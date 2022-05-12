Jorge Jesus son görüşme için geliyor!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için artık geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus haftaya İstanbul’a gelecek.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, görüşmelere noktayı önümüzdeki hafta koymayı planlıyor.

Jesus İstanbul'a geliyor

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Jesus'un ya da bir yardımcısının haftaya son pazarlıklar için İstanbul'a geleceği bildirildi. Burada yapılacak görüşmede detaylar masaya gelecek. Uzlaşılması durumunda artık resmi açıklamanın yapılması ve devamında imzaların atılması bekleniyor.

Prensipte anlaşıldı

Hafta başında UEFA Kulüpler Birliği toplantısı için Madrid'e giden başkan Ali Koç ile Selahattin Baki'nin burada Jesus ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Yapılan konuşmanın olumlu geçtiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

Jesus'un birinci tercihi Flamengo'ya dönmekti. Ancak Brezilya ekibinin onu düşünmemesi planını bozdu. Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in yaptığı olumsuz açıklamanın ardından Jesus'un Fenerbahçe'yi daha fazla bekletmeyerek 'evet' dediği belirtildi.

Maliyeti ne kadar?

Jorge Jesus yıllık 7 milyon euro ile masaya oturmuştu. 4 milyon euro ücreti kabul ettiği belirtiliyor. Portekizli hocanın kontratında 1.5'ar milyon euro tutarında şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi yer alması bekleniyor. Yardımcıları için 2.5 milyon euro talep etmişti. Onda da 1.5 milyon euro'ya uzlaşıldığı konuşuluyor. Sözleşme süresi ise minimum 2 ya da 3 yıllık olacak.

Mesut Özil için bir şans

Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlarda '9.5 numara' ile oynamasının, Mesut Özil için bir şans olduğu belirtildi. Çift forvet oynatan Portekizli teknik adam, birinci forveti uzun boylu ve defansı dağıtan, ikinci forveti ise boşlukları dolduran isimlerden seçiyor. Ancak başkan Ali Koç'un Mesut Özil'i gözden çıkardığı iddia ediliyor. Jesus imza atarsa Mesut için son karar onun da görüşü alındıktan sonra verilecek.