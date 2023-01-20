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Spor Jorge Jesus canlı yayında istediği transferi açıkladı
Spor

Jorge Jesus canlı yayında istediği transferi açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçın ardından transfer açıklamasında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sol beke ihtiyaç duyduklarını belirterek yönetime ilettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 00:10:00 -
Jorge Jesus canlı yayında istediği transferi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçın ardından transferle ilgili yöneltilen soruya açık açık cevap verdi. Sol bek istediğini söyleyen Jesus, topu yönetime attı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Goller Zajc ve Valencia'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika oyunda kaldı.

Transfer istedi

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, galibiyetin ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Jesus, sol beke takviye istediğini söyledi.

"Elimizde tek Alioski var"

Yayıncı kuruluş A Spor'a transfer hakkında açıklama yapan Jesus, "Takıma 1 oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var, o da Alioski. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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