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Dünya Almanya'dan flaş Ukrayna açıklaması
Dünya

Almanya'dan flaş Ukrayna açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:24:00 - 2022-03-16 21:28:11
Almanya'dan flaş Ukrayna açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna’yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Baerbock, Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada, savaşta yalnız kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birlik içinde olan Avrupa ve uluslararası toplumla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu korkunç savaşı bitirmenin sadece Putin’in elinde olduğunu ifade eden Baerbock, "Bu bizi kızdırmış ve sarsmış olabilir ancak bizi çaresiz kılmıyor" dedi.

Baerbock, bu yüzden “Putin’in güç sistemini vurmak için” yapabilecek her şeyi yapmaya odaklandıklarını vurguladı.

Alman hükümetinin Ukrayna’ya yeterince yardım etmediği yönünde muhalefetin eleştirilerine cevap veren Baerbock, Almanya’nın Ukrayna'ya bazı silahlar verdiğini anımsattı.

Baerbock, "Şimdi siz daha fazla verin diye söylerseniz; Savunma Bakanı neler sağlayabileceğimize baktı. Dürüst olmaya bu da dahildir. Bizde yeterince yok. Bu yüzden bunu farklı bir şekilde nasıl yaparız diye kafa yorduk" diye konuştu.

Ukrayna’nın doğrudan silah şirketlerinden alışverişte bulunması için özellikle Dışişleri Bakanlığı üzerinden para verdiklerini anlatan Baerbock, "Bu alımların bürokratik engellere takılmadan çok hızlı yapılabilmesi için her şeyi yapıyoruz. İnanın, her şeyi yapıyoruz. Sihir yapabilseydik, daha fazla silah tedarik edebilseydik, bunu yapardık." dedi.

Baerbock, Rusya'ya karşı dün de dördüncü yaptırım paketini uygulamaya koyduklarını, yaptırımlarla etkili ve kesin olarak Rus yönetim sisteminin etkilenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Gelecek dönemde insani yardım için daha da fazla paraya ihtiyaç duyulacağını aktaran Baerbock, sınırlarda bulunan mülteciler için "Avrupa’da ve transatlantik üzerinde bir dayanışma köprüsü oluşturulması" çağrısında bulundu.

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