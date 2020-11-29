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Spor Joao Pereira, Trabzonspor'dan özür diledi!
Spor

Joao Pereira, Trabzonspor'dan özür diledi!

Ankaragücü maçının son anlarında hakeme itiraz ettiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören Joao Pereira, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:49:00 -
Joao Pereira, Trabzonspor'dan özür diledi!

Bordo-Mavili takımın kaptanı Joao Pereira, "Belki iyi oyun değildi ama en önemli 3 puanı almaktı. Savunmada gol yemedik, başlayan yeni süreçler için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hücumsal anlamda gelişeceğiz. Yapmış olduğum hata için de özür dilemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Cezalı Pereira, Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaynak: Akşam

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