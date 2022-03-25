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Spor Jin-ho Jo kimdir kaç yaşında? Jin-ho Jo nereli?
Spor

Jin-ho Jo kimdir kaç yaşında? Jin-ho Jo nereli?

Jin-ho Jo kim? Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı. Futbolseverler ise Jin-ho Jo’nun kim olduğunu kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 20:01:00 -
Jin-ho Jo kimdir kaç yaşında? Jin-ho Jo nereli?

Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk takımında forma giyen 19.yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı. Peki, Jin-ho Jo  kimdir?

Jin-ho Jo kimdir kaç yaşında? Jin-ho Jo nereli?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek. Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz” denildi.

Jin-ho Jo, 10 Temmuz 2003 yılında dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde oynayan Jin-ho Jo ayrıca önlibero mevkiinde de görev alıyor.

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