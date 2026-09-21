İki başkan için AK Parti iddiası: Sinan Burhan isim vererek açıkladı
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Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü. Tugay, daha önce yaptığı açıklamada başka bir partiye geçmeyeceğini ve bağımsız kalacağını söylemişti.
İzmir’de belediye başkanlarının siyasi geleceğine ilişkin tartışma, Sinan Burhan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Burhan, edindiğini belirttiği bilgilere dayanarak Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağını iddia etti. Aynı açıklamada Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın adını da dile getirdi.
BURHAN’DAN İKİ İSİM İÇİN GEÇİŞ İDDİASI
Cemil Tugay hakkında konuşan Burhan, “Benim almış olduğum bilgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği” ifadelerini kullandı.
Burhan, Onur Emrah Yıldız’ın da AK Parti’ye geçeceği yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi. Açıklamalar, iki belediye başkanının parti değiştireceğine ilişkin iddia niteliği taşıyor.
TUGAY “BAĞIMSIZ KALACAĞIM” DEMİŞTİ
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Tugay, 13 Ağustos 2026 tarihli açıklamasında bu iddiaları reddederek, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım” demişti.
Burhan’ın son açıklaması, Tugay’ın bu sözlerinin ardından parti değişikliği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
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