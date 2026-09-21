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Karadeniz'de palamut bereketi: Limana rekor avla döndüler

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Karadeniz'de palamut bereketi: Limana rekor avla döndüler

Sinop’un Türkeli ilçesinde kıyı balıkçıları, küçük teknelerle çıktıkları avdan 4 bin palamutla döndü.

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Foto - Karadeniz'de palamut bereketi: Limana rekor avla döndüler

Palamut avcılığı için gece saatlerinde Karadeniz'e açılarak ağlarını denize bırakan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

#2
Foto - Karadeniz'de palamut bereketi: Limana rekor avla döndüler

Palamut dolu tekneleriyle Güzelkent Balıkçı Barınağı'na dönen balıkçılar, avcılığın ilerleyen günlerde de verimli geçmesini umut ediyor.

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Foto - Karadeniz'de palamut bereketi: Limana rekor avla döndüler

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, palamut avcılığının yüzlerini güldürmeye devam ettiğini söyledi.

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Foto - Karadeniz'de palamut bereketi: Limana rekor avla döndüler

Balıkçıların emeklerinin karşılığını almasının kendilerini memnun ettiğini belirten Sarısoy, "Bu gece balıkçılık iyi geçti. Herkes bir şeyler aldı, emeğinin karşılığını buldu. Sezon iyi başladı. Palamudun fiyatı gününe göre 45, 50 ve 60 lira arasında değişiyor. Çevre illere ve ilçelere satışını yapıyoruz. Kasım ve aralık aylarının daha iyi geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

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