Karadeniz'de palamut bereketi: Limana rekor avla döndüler

Balıkçıların emeklerinin karşılığını almasının kendilerini memnun ettiğini belirten Sarısoy, "Bu gece balıkçılık iyi geçti. Herkes bir şeyler aldı, emeğinin karşılığını buldu. Sezon iyi başladı. Palamudun fiyatı gününe göre 45, 50 ve 60 lira arasında değişiyor. Çevre illere ve ilçelere satışını yapıyoruz. Kasım ve aralık aylarının daha iyi geçeceğini düşünüyoruz." dedi.