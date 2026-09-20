1 gramı bile gizli servet... Hint Okyanusu'nun baharatı çok önemli: Onu yemek için tüm dünya peşinde koşturuyor

Tarçın birbirine akraba birkaç ağaç türünden elde edilse de Sri Lanka, "gerçek tarçın" olarak bilinen ve öteden beri en kalitelisi kabul edilen Cinnamomum verum’un anavatanıdır. Ağacın hassas iç kabuğundan elde edilen tatlı, ısıtıcı lezzeti ve baş döndürücü aroması, onu yüzyıllar boyunca dünyanın en değerli baharatlarından biri yapmış. Antik Mısır’dan Roma dönemine kadar tarçın, ritüellerde ve mumyalamada kullanılan lüks bir baharat olarak değer görmüş; tüccarlar ise kârlı tekellerini korumak için kökenini gizli tutmuştur. Neyse ki artık bu sır açığa çıktı. Galle’nin 45 dakika dışındaki Gradely Estate’te tarçın koruluklarında gezinebilir, ağacın ince gövdelerinin nasıl hasat edilip özenle soyulduğunu öğrenebilir ve hatta bu süreci kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Çalışan fabrikayı ziyaret etmek, kabukların dünyanın dört bir yanına gönderilmeden veya toz haline getirilmeden önce nasıl güneşte kurutulduğunu, narin çubuklar haline getirildiğini ve sınıflandırıldığını ortaya koyuyor. Yakındaki Cinnamon Walawwa ise tarçını başka bir formda, mutfakta deneyimleme şansı sunuyor. Baharatlı çay eşliğinde, yemyeşil bir bahçe ortamında tarçın aromalı köriler hazırlamayı öğrenebilirsiniz. MAURITIUS’TA VANİLYA İLE YEMEK PİŞİRİN Tatlı, çiçeksi ve anında tanınan vanilya, dünyanın en değerli lezzetlerinden biri ve hikayesi bir hırs ve botanik ustalığı hikayesidir. Bitkinin anavatanı, özel arı türleri tarafından tozlaştırıldığı Meksika’dır; ancak başka yerlerde yetiştirme yönündeki birçok başarısız denemenin ardından, hassas çiçeklerin elle tozlaştırılması yöntemi 1841’de Mauritius'un komşusu Réunion'da bir köle olan Edmond Albius tarafından keşfedilmiş. Birkaç on yıl içinde iki ada, dünya vanilyasının büyük kısmını tedarik eder hale geldi. Bugün, Mauritius'un güneyindeki Vanill’Art gibi geleneksel çiftlikler, o zamandan beri çok az değişen yöntemleri kullanmaya devam ediyor. Vanilya orkidesi filao ağacı üzerinde büyür ve çiçek açması beş yıl sürer. Kozalar, hasattan önce dokuz ay boyunca bağda olgunlaşır ve çevredeki meyve bahçelerini kendilerine has kremamsı, baharatlı kokularıyla doldurur. Vanill’Art turları, bu değerli malzemenin arkasındaki titiz süreci gözler önüne seriyor. Ayrıca vanilyalı rom atölyesine katılabilir ve vanilya ile hafifçe tatlandırılmış samosa ve körilerden oluşan mis kokulu bir öğle yemeğinin tadını çıkarabilirsiniz.