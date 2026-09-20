İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat

İstanbul’da hafta sonu trafiğini etkileyecek kapsamlı ulaşım tedbirleri devreye alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen etkinlik nedeniyle 5 ilçedeki bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Trafik tedbirleri saat 06.00 itibarıyla başladı. Belirlenen güzergâhların etkinlik sona erene kadar kapalı kalacağı bildirildi.

5 İLÇEDE TRAFİK TEDBİRİ

Tedbirler Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki çeşitli güzergâhları kapsıyor.

Özellikle kentin iki yakası arasındaki ulaşımda önemli noktalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM Otoyolu bağlantılarını kullanacak sürücülerin güzergâhlarını yola çıkmadan önce kontrol etmeleri gerekiyor.

FSM VE TEM BAĞLANTILARINA DİKKAT

Tedbirler kapsamında TEM Otoyolu'nun güney yönünde, Maslak ayrımından başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Çamlık ayrımlarına kadar uzanan bölüm ile bu güzergâha bağlanan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Uygulama nedeniyle özellikle FSM Köprüsü çevresi ile TEM bağlantılarında trafik yoğunluğu ve güzergâh değişiklikleri yaşanabileceği belirtiliyor.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Sürücülerin kapalı yollar yerine Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere açık alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Trafik tedbirlerinin etkinliğin sona ermesinin ardından kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.