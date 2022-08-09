Jesus’un Fener’i tat vermedi!
Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’ya neredeyse top göstermeyen ve net bir skorla Çekya’ya gidecek olan temsilcimiz, Süper Ligin 1. haftasında ise ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı...
Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’ya neredeyse top göstermeyen ve net bir skorla Çekya’ya gidecek olan temsilcimiz, Süper Ligin 1. haftasında ise ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı...
YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Kadın - Aile
Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri