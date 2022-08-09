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Spor Jesus’un Fener’i tat vermedi!
Spor

Jesus’un Fener’i tat vermedi!

Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’ya neredeyse top göstermeyen ve net bir skorla Çekya’ya gidecek olan temsilcimiz, Süper Ligin 1. haftasında ise ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı...

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:27:00 -
Jesus’un Fener’i tat vermedi!

Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’ya neredeyse top göstermeyen ve net bir skorla Çekya’ya gidecek olan temsilcimiz, Süper Ligin 1. haftasında ise ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı...

 

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