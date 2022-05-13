Jesus yanında bakın kimi getiriyor!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Miguel Crespo ve Kim Min Jae'yi transfer ederek nokta atışı yapmıştı. Başkan Ali Koç'un büyük oranda anlaşma sağladığı teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe Crespo ve Kim Min Jae gibi potansiyeli yüksek oyuncuyu getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, bu sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlamıştı. Pereira, Çin’den Kim Min-Jae’yi, ülkesinden ise Estoril forması giyen Miguel Crespo’yu transfer ettirmişti.

Sadece 1.5 milyon euroya alınan Uruguaylı oyuncu sezona damgasını vurdu, şimdiden Avrupa’dan önemli kulüplerin radarına girdi. Aynı şekilde Güney Koreli savunmacının da Roma ve Newcastle United gibi köklü kulüpler peşinde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli takımın başına geçmek için gün sayan Portekizli teknik adam potansiyeli yüksek süper yeteneği F.Bahçe'ye getirmek istiyor.

37 MAÇTA 14 GOL

Portekiz basınında yer alan iddialara göre ünlü hocanın gözdesi Samuel Lino... Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Portekiz Ligi’ne damga vuran isimlerden biri oldu. Jorge Jesus’un analiz ekibinin 22 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği belirtildi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’ye resmen imzayı attıktan sonra yönetimden Lino’yu isteyeceği öne sürüldü. Kanatlarda ve forvette görev yapan Sambacı, bu sezon 37 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Fran Navarro ve Pedrinho ile birlikte Gil Vicente’nin ligi 5. sırada bitirmeyi garantilemesinde büyük pay sahibi oldu.

YÖNETİM STRATEJİSİNE UYUYOR

Portekiz ekibinin Samuel Lino için 5 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Transferi kolaylaştırmak için Jesus’un bizzat devreye girebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son dönemde Szalai, Kim, Crespo, Osayi- Samuel gibi oyuncuları düşük maliyetle transfer edip piyasa değerlerini katlamayı başardı. Lino da Sarı-Lacivertli yönetimin bu stratejisine fazlasıyla uyabilecek bir oyuncu.