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Spor Jesus, Süper Lig'in İtalyan yıldızını istedi!
Spor

Jesus, Süper Lig'in İtalyan yıldızını istedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Fatih Karagümrük'ün yıldız kanat oyuncusu Fabio Borini'nin transferi için yönetime talepte bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:39:00 -
Jesus, Süper Lig'in İtalyan yıldızını istedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Fatih Karagümrük'ün yıldız kanat oyuncusu Fabio Borini'nin transferi için yönetime talepte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini'nin peşinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi.

F.Bahçe'de ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Borini için resmi temaslar başlayacak.

Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

Borini, 16 maçta forma şansı bulurken 9 gol ve 7 asiste imza attı.

Roma, Milan ve Liverpool gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer oldu.

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